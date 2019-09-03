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Температурный рекорд зафиксировали синоптики в Мурманске

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Начало сентября в Мурманске побило температурные рекорды 80-летней давности. Воздух прогрелся до 24,2 градусов.

По данным синоптиков, за всю историю наблюдений температура в сентябре поднималась до 22 градусов лишь три раза. При этом 1 сентября воздух прогрелся до 24,2 градусов, а 2 сентября – до 23,3 градусов. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Специалисты уточняют, что прежний температурный рекорд относился к 1938 году. Тогда воздух прогрелся до 24 градусов 3 сентября.

Ранее сообщалось, что температурный рекорд был побит в Астрахани в конце августа. Температура поднялась до отметки 38,4 градуса.

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