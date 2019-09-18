Новый автомобильный мост построят через реку Кола в Мурманской области

В поселке Шонгуй Мурманской области планируют построить новый малый автомобильный разборный мост (МАРМ) через реку Кола. Об этом ИА «Би-порт» рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Глава Кольского района Андрей Малхасян сообщил агентству, что строительство моста оценили в 10,6 млн рублей. Средства направят из регионального бюджета. Еще 2 млн рублей потребуется на доставку и расходы на возможное дооборудование специальными ледорубами. Их выделят из бюджетов Кольского района и Кильдинстроя.

Прошлый мост снесло ледоходом в апреле 2019 года. После аварии он ремонтировался в частях Северного флота.

В сентябре строительство нового сооружения обсуждали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Тогда Дмитрий Соснин заявил, что есть вариант строительства моста за 170 млн рублей и МАРМ стоимостью 35–40 млн рублей. Избранный губернатор Андрей Чибис отметил, что необходимо найти другое решение.