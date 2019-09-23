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Нижегородские власти задумались о повышении стоимости проезда в метро

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Проезд в метро Нижнего Новгорода может подорожать. Вопрос о целесообразности повышения цен на поездки анализирует региональная служба по тарифам. Предложение исходит от МП «Нижегородское метро».

Как пояснили ИА «НьюсНН» в службе, вопрос о необходимости пересмотра стоимости проезда в подземке будет решен лишь после анализа заявки. Там не уточнили, в какой срок будет принято решение.

Глава Нижегородского метро Олег Яушев ранее заявлял, что себестоимость поездки составляет 56 рублей при тарифе в 28 рублей и что стоимость необходимо увеличивать. Плановый убыток метро в 2020 году может составить около 1,5 млрд рублей.

Пока не идет речь о строительстве новых станций, поскольку в региональном бюджете на это нет средств.

В апреле сообщалось, что в Нижнем Новгороде начали формировать участки под канатную дорогу.

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