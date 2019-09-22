Освобожденные из плена российские моряки отправятся на родину 23 сентября

Российские моряки, освобожденные из пиратского плена в Камеруне и находящиеся в данный момент в Германии, будут отправлены на родину 23 сентября. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудники посольства России в Берлине находятся в контакте с правоохранительными органами Германии для выяснения всех необходимых подробностей дела.

Ранее российское посольство в Камеруне подтвердило, что пираты освободили похищенных у берегов республики российских моряков. Уточнялось, что они находятся в Германии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Нападение на судно Marmalaita под флагом Антигуа и Барбуды было совершено в ночь на 15 августа у берегов Камеруна, когда корабль стоял на рейде. Пираты устроили на судне погром и похитили восьмерых моряков. На корабле остались четверо филиппинцев.

Изначально сообщалось, что в плен попали граждане Германии, однако после СМИ писали, что злоумышленники захватили украинца, четверых филиппинцев и троих россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитана, старшего помощника и старшего механика.

Переговоры с пиратами о сумме выкупа начались 30 августа. 2 сентября похитители допустили к россиянам врачей. Медики оценили состояние пленных как удовлетворительное, после чего моряки были перевезены в Германию.