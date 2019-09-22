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В посольстве РФ подтвердили освобождение похищенных российских моряков

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Фото: twitter.com/МИД России
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Российское посольство в Камеруне подтвердило данные СМИ о том, что пираты освободили похищенных у берегов республики российских моряков. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook.

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«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа с.г., освобождены. Жизни и здоровью россиян ничего не угрожает», — указано в сообщении.

В настоящее время граждане России находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину. По данным ТАСС, генконсульство РФ в Гамбурге следит за развитием ситуации. Там уточнили, что обращений от освобожденных россиян пока не поступало.

Информация об освобождении моряков появилась в СМИ ранее 22 сентября.

Нападение на судно Marmalaita под флагом Антигуа и Барбуды было совершено в ночь на 15 августа, когда корабль стоял на рейде. Пираты устроили на судне погром и похитили восьмерых моряков. На корабле остались четверо филиппинцев.

Изначально сообщалось, что в плен попали граждане Германии, однако после СМИ писали, что злоумышленники захватили украинца, четверых филиппинцев и троих россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитана, старшего помощника и старшего механика.

Переговоры с пиратами начались 30 августа — до этого злоумышленники не выходили на связь и не выдвигали требований.

2 сентября похитители допустили к россиянам врачей. Медики оценили состояние пленных как удовлетворительное.

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