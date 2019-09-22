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Разработчики допустили возвращение робота «Федор» на МКС

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Робот «Федор», который уже успел побывать на Международной космической станции (МКС), может вернуться туда в будущем. Об этом в воскресенье, 22 сентября, рассказал «Интерфаксу» глава компании-разработчика «Андроидная Техника» Евгений Дудоров.

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«Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаем новых роботов, но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать», — отметил он.

Дудоров также добавил, что в ближайшее время пройдет встреча, в ходе которой будет обобщен опыт использования робота в космосе и принято решение по дальнейшей судьбе проекта.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Утром 27 августа корабль с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

Обратно на землю «Федор» вернулся 7 сентября, однако не смог включиться сразу.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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