Прямой эфир

Установлена причина неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

0
Фото: ТАСС/Сорокин Донат
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский космонавт Александр Скворцов нашел причину неудачной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к Международной космической станции (МКС).

Держись, «Курс»: космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
Система электроники для стыковки на МКС давно отработала первоначальный гарантийный срок

В конце августа во время сближения корабля с МКС система сближения «Курс» на модуле «Поиск» дала сбой. Как оказалось, один из ее кабелей оказался отсоединен.

«Интересная ситуация, 705-й (кабель. — Ред.) я обнаружил, он отстыкован вообще, болтается отдельно», — сказал Скворцов специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) во время работ в модуле «Поиск».

После этого космонавт подключил кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы «Курс», а специалисты протестировали ее работу. Никаких неполадок обнаружено не было.

«Тест прошел без замечаний. Спасибо за работу», — цитирует ЦУП «РИА Новости».

24 августа «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме из-за сбоя в модуле «Поиск» российского сегмента станции.

В результате космонавтам пришлось в ручном режиме перестыковать корабль «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск», а затем 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» причалил к модулю «Звезда».

7 сентября робот «Федор» благополучно вернулся на Землю. Специалисты отметили, что за время пребывания на МКС он выполнил все поставленные задачи и даже дополнительную программу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вернувшийся из космоса робот «Федор» отказался включаться
«Роскосмос» запустит к МКС ждущий 12 лет отправки модуль

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019