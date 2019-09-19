Установлена причина неудачной стыковки корабля с «Федором» к МКС

Российский космонавт Александр Скворцов нашел причину неудачной стыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту к Международной космической станции (МКС).

В конце августа во время сближения корабля с МКС система сближения «Курс» на модуле «Поиск» дала сбой. Как оказалось, один из ее кабелей оказался отсоединен.

«Интересная ситуация, 705-й (кабель. — Ред.) я обнаружил, он отстыкован вообще, болтается отдельно», — сказал Скворцов специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) во время работ в модуле «Поиск».

После этого космонавт подключил кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы «Курс», а специалисты протестировали ее работу. Никаких неполадок обнаружено не было.

«Тест прошел без замечаний. Спасибо за работу», — цитирует ЦУП «РИА Новости».

24 августа «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» на борту не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме из-за сбоя в модуле «Поиск» российского сегмента станции.

В результате космонавтам пришлось в ручном режиме перестыковать корабль «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск», а затем 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» причалил к модулю «Звезда».

7 сентября робот «Федор» благополучно вернулся на Землю. Специалисты отметили, что за время пребывания на МКС он выполнил все поставленные задачи и даже дополнительную программу.