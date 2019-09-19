Робот «Федор» во время полета на МКС перевыполнил план

Российский робот «Федор» во время пребывания на Международной космической станции (МКС) выполнил все поставленные задачи и даже дополнительную программу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директор НПО «Андроидная техника», компании-разработчика робота, Евгения Дудорова.

«Мы всё проверили, все задачи выполнили и даже больше, чем планировали», — цитирует его агентство.

Отмечается, что «Федор» во время пребывания на МКС имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции: соединял и разъединял электрические разъемы.

Кроме того, он протирал стены и отвечал на вопросы космонавтов в рамках отработки голосовой системы.

22 августа российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на «Союзе МС-14». 7 сентября он вернулся на Землю.