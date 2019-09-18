Тестирование робота «Федора» после полета на МКС завершилось

В компании НПО «Андроидная техника» заявили об окончании тестирования робота «Федора» после его возвращения с МКС. Об этом 18 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора разработчиков Евгения Дудорова.

По его словам, после наземного тестирования специалисты не нашли дефектов, поэтому нареканий к роботу нет. Кроме того, «Федора» тестировали и в автономном режиме, а также проверяли у него каждый датчик и всю систему.

Дудоров также не исключил, что робота снова задействуют в космических миссиях, однако на данный момент об их направленности ничего неизвестно.

Дальнейшая судьба робота решится после совместных совещаний Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Центра подготовки космонавтов НПО «Андроидная техника».

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

22 августа «Федор» отправился для тестирования на Международную космическую станцию, 7 сентября вернулся на Землю.