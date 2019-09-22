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Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы андроидами

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Российский человекоподобный робот «Федор» предложил создать на Марсе и остальных планетах Солнечной системы колонии роботов-андроидов.

«Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии роботов-аватаров», — говорится в Twitter «Федора».

По мнению российского робота, другие машины готовы предложить технический облик антропоморфной системы, способной обеспечить развертывание и обслуживание научных станций в космосе.

7 сентября «Федор» вернулся на Землю с Международной космической станции. Ранее робот пожаловался на российского космонавта Алексея Овчинина, который предложил использовать молоток для включения «Федора».

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