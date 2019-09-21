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Россияне завоевали три золота на ЧМ по боксу в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российский боксер Андрей Замковой одержал победу в весовой категории до 69 кг на чемпионате мира в Екатеринбурге.

Как сообщает «РИА Новости», в финале 32-летний спортсмен раздельным решением судей победил англичанина Пэта Маккормака. Бронза досталась представителю Казахстана Аблайхану Жусупову и Бобо-Усмону Батурову из Узбекистана

Позднее 22-летний россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата в весовой категории до 91 кг. Его соперником был Хулио Кастильо из Эквадора. Третье место разделили представитель Болгарии Радослав Панталеев и спортсмен из Казахстана Василий Левит, передает ТАСС.

Кроме того, 23-летний боксер из России Глеб Бакши, выступающий в весовой категории до 75 кг, одолел филиппинца Феликса Марсьяля и также завоевал золото ЧМ. Как сообщает Sportbox, бронзовыми призерами стали Турсынбай Кулахмет из Казахстана и бразилец Эберт Соуза да Консейсао.

Всего в активе сборной России четыре медали — три золотые и одна бронзовая. Накануне Максим Бабанин занял третье место на чемпионате, уступив боксеру из Узбекистана Баходыру Джалолову, напоминает «Облгазета.ру». Соревнования завершатся 21 сентября.

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