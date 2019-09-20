Организатор рассказал о самом ожидаемом поединке осени между Емельяненко и Кокляевым

Между знаменитым бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и многократным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым есть конфликт, который они хотят решить на ринге. Об этом в преддверии самого ожидаемого поединка осени заявил организатор мероприятия, глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев.

По словам Гаджиева, Емельяненко и Кокляев давно конфликтуют, поэтому бой будет бескомпромиссным.

«Между ребятами есть конфликт, который они хотят решить на ринге. <…> На самом деле они начали конфликтовать около года назад, и уже тогда было понятно, что между ними произойдет какое-то столкновение. На ринге, на улице, в зале — неважно. Понятно, что в лице Кокляева в этот вечер мы не увидим идеального боксера, но на ринг выйдет человек, который очень опасен своей мощью», — сказал Гаджиев, отметив, что всё может решить один удар.

У Кокляева, по его мнению, больше шансов на победу в предстоящем поединке, который пройдет по правилам бокса, а не ММА.

Бой состоится 29 ноября в Москве.

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«Между Емельяненко и Кокляевым не будет никаких компромиссов»