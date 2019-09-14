Прямой эфир

Боксеры Ковалев и Альварес договорились о поединке в США

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Сергей Ковалев встретится с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября в Лас-Вегасе.

«Я падал от ударов, как кегли в боулинге»
Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев — о причинах поражения от Альвареса, Усике, Гвоздике и защите титула

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров, в ближайшее время о поединке будет объявлено официально. Отмечается, что Ковалев начнет подготовку к бою 15 сентября.

Альварес заработает порядка $30 млн. При этом гонорар Ковалева также будет «восьмизначным», однако после всех выплат станет «семизначным», указывает агентство.

29-летний Альварес является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

На его счету 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. Единственное поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

В последнем поединке 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боксера Сергея Ковалева сняли с рейса за домогательства к пассажирке
Боксер Альварес подписал самый дорогостоящий контракт в истории спорта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019