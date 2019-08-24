Российский боксер Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, одержав победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 24 августа.

12-раундовый поединок прошел в Челябинске.

Отмечается, что теперь у 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Для 28-летнего Ярда это было первое поражение после 18 побед.

Накануне сообщалось, что российские эксперты пришли к выводу, что шансы на победу у Ковалева выше.