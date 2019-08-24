Украинец Александр Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить поединок против россиян Андрея Федосова и Александра Поветкина, о чем он сам заявил во время трансляции в Instagram.

«Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно», — сказал боец, его слова приводит «Громадское телевидение».

Как пояснил спортсмен, он нормально относится к российским боксерам и членам их семей, поэтому не хочет «грязи, которая будет литься с обеих сторон».

В середине июня Усик отказался от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Титул перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу, нокаутировавшему 16 июня Эндрю Табити.