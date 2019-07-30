Боксера Сергея Ковалева сняли с рейса за домогательства к пассажирке

Российского боксера, чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергея Ковалева сняли с рейса в США за домогательства к одной из пассажирок. Об этом пишет The Athletic.

По данным издания, инцидент произошел еще 15 июля на борту рейса Майами – Лос-Анджелес, но известно о нем стало только 29 июля. Одна из пассажирок заявила бортпроводникам, что не чувствует себя в безопасности из-за поведения Ковалева, который взял ее за руку, поцеловал и бросил в нее деньгами, отмечает RT.

После этого 36-летнего чемпиона мира сняли с рейса, однако никаких других мер по отношению к нему не последовало. Ситуацию прокомментировал менеджер Ковалева Эгис Климас.

«Непонятная история, не знаю этого и не видел. Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции. Сергей сейчас тренируется, и у него всё в порядке», — рассказал он ТАСС.

В июне 2018 года полиция Калифорнии арестовала Ковалева по обвинению в нападении на женщину на одной из вечеринок. Тогда боксер вышел под залог. Потерпевшей оказалась американская топ-модель Джейми Фронтц, заявившая, что подаст к Ковалеву иск на $8 млн, передает телеканал «360».

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», Ковалев проведет в Челябинске в конце августа обязательную защиту титула против британца Энтони Ярда. В настоящее время россиянин готовится к бою за океаном. На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых нокаутом, три поражения и одна ничья.