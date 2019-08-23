Эксперты оценили шансы Ковалёва в поединке против Ярда

Боксер Сергей Ковалёв в эти выходные проведет первую защиту пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO в бою против непобежденного британца Энтони Ярда.

«Если честно, то я волнуюсь. Есть небольшое суеверие. В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же титулом», — рассказывал Ковалёв в интервью «Известиям».

Большинство российских экспертов сходится во мнении, что шансы на победу у Ковалёва выше.

Несмотря на грозную статистику Ярда (18 побед, 17 нокаутом), отмечается, что среди поверженных им бойцов нет ни одного оппонента даже среднего уровня, тогда как Ковалёв является одним из самых титулованных боксеров.

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Выбить Ярда: Ковалёв сойдется с непобежденным претендентом из Британии