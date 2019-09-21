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Полиция предупредила россиян об осеннем всплеске угонов автомобилей

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Фото: TASS/DPA/Axel Heimken
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МВД России предупредило автовладельцев о предстоящем всплеске угонов. Как сообщили 20 сентября в ведомстве порталу Autonews.ru, анализ статистических данных показал: пик угонов ежегодно приходится на октябрь.

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Особенно внимательными стоит быть владельцам японских, корейских и российских машин, отметили в полиции. Автомобили среднего класса угонщики, как правило, разбирают на запчасти, которые затем продают.

В целом, по данным МВД, за первое полугодие 2019 года количество краж автомобилей снизилось на 15,4%. За отчетный период на территории страны зарегистрировано порядка 7 тыс. таких случаев.

Чаще всего машины угоняют в Санкт-Петербурге, затем следует Москва, Ленинградская и Московская области, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская и Иркутская области, а также Кубань и Приморский край.

8 августа сообщалось об исследовании, авторы которого выяснили, какие машины с бесключевым доступом проще всего угнать. Британские специалисты установили, что наиболее уязвимой системой безопасности снабжен кроссовер DS 3 Crossback. Также в их списке оказались Audi TT RS и Land Rover Discovery 2018 года.

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