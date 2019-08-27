Пьяный житель Ростовской области угнал эвакуатор ради возвращения своей машины

Полицейские в Ростовской области задержали мужчину, который угнал эвакуатор, чтобы вывезти свой автомобиль со штрафной стоянки. Об этом сообщает региональный главк МВД во вторник, 27 августа.

Двумя днями ранее, 25 августа, злоумышленник попал в ДТП на трассе в Азовском районе. Он, будучи за рулем автомобиля Audi A4, не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», после чего иномарку отбросило на другой грузовик.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Водитель Audi — 36-летний азовчанин с видимыми признаками алкогольного опьянения — отказался от медосвидетельствования. Полицейские отстранили мужчину от управления машиной, а само транспортное средство отправили на штрафстоянку в Азове при помощи эвакуатора.

После этого азовчанин вызвал такси и решил догнать эвакуатор. Он проник на стоянку, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил вверх. Затем, угрожая оружием, потребовал от водителя эвакуатора сесть за руль и поехать в один из гаражных кооперативов Азова. Мужчин увидел сторож и вызвал полицейский наряд.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место ЧП. Угонщика задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее в августе эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили. Оказалось, что наиболее уязвимая система безопасности — у кроссовера DS 3 Crossback.