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Пьяный житель Ростовской области угнал эвакуатор ради возвращения своей машины

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Полицейские в Ростовской области задержали мужчину, который угнал эвакуатор, чтобы вывезти свой автомобиль со штрафной стоянки. Об этом сообщает региональный главк МВД во вторник, 27 августа.

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Двумя днями ранее, 25 августа, злоумышленник попал в ДТП на трассе в Азовском районе. Он, будучи за рулем автомобиля Audi A4, не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», после чего иномарку отбросило на другой грузовик.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Водитель Audi — 36-летний азовчанин с видимыми признаками алкогольного опьянения — отказался от медосвидетельствования. Полицейские отстранили мужчину от управления машиной, а само транспортное средство отправили на штрафстоянку в Азове при помощи эвакуатора.

После этого азовчанин вызвал такси и решил догнать эвакуатор. Он проник на стоянку, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил вверх. Затем, угрожая оружием, потребовал от водителя эвакуатора сесть за руль и поехать в один из гаражных кооперативов Азова. Мужчин увидел сторож и вызвал полицейский наряд.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место ЧП. Угонщика задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее в августе эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили. Оказалось, что наиболее уязвимая система безопасности — у кроссовера DS 3 Crossback.

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