Автомобиль стоимостью 4 млн рублей угнали у безработного в «новой Москве»

Неизвестный угнал у безработного в «новой Москве» автомобиль BMW X5. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным полиции, угон машины произошел в городе Московский, на улице Никитина, передает ТАСС.

В пресс-службе полиции добавили, что материальный ущерб составил около 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

В апреле сообщалось, что в Академическом районе Москвы у 32-летнего безработного угнали автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью более 6 млн рублей.