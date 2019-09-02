Прямой эфир

Из квартиры безработной москвички похитили средства на 5 млн рублей

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный злоумышленник похитил из квартиры безработной жительницы Москвы крупную сумму денежных средств в иностранной валюте, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 2 сентября.

Согласен на педаль: в России растет число краж велосипедов
Специалисты говорят об организованном преступном бизнесе

Кража произошла в квартире на Садовой-Спасской улице. По словам потерпевшей 1973 года рождения, из находящегося в жилище сейфа вынесли $12 тыс. и €60 тыс. на общую сумму в 5 200 958 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», отмечает ТАСС.

Ранее в августе сообщалось, что в Москве неизвестный злоумышленник украл более 14 млн рублей из дома, принадлежащего пенсионеру. Инцидент произошел на Островном проезде в районе Крылатское.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве у бизнесмена похитили часы стоимостью более 2 млн рублей
Бузову обокрала обезьяна на Бали

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019