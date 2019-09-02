Из квартиры безработной москвички похитили средства на 5 млн рублей

Неизвестный злоумышленник похитил из квартиры безработной жительницы Москвы крупную сумму денежных средств в иностранной валюте, сообщает пресс-служба столичной полиции в понедельник, 2 сентября.

Кража произошла в квартире на Садовой-Спасской улице. По словам потерпевшей 1973 года рождения, из находящегося в жилище сейфа вынесли $12 тыс. и €60 тыс. на общую сумму в 5 200 958 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», отмечает ТАСС.

Ранее в августе сообщалось, что в Москве неизвестный злоумышленник украл более 14 млн рублей из дома, принадлежащего пенсионеру. Инцидент произошел на Островном проезде в районе Крылатское.