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Мединский назвал «неожиданностью» арест Мосолова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал «полной неожиданностью» арест замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова в связи с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС.

«Для меня это полнейшая неожиданность, я об этих мероприятиях узнал практически из СМИ», — приводит его слова агентство. Министр также уточнил, что со следствием не общался.

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Правоохранительные органы накануне задержали в Москве Павла Мосолова, а также бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам адвоката Мосолова Сергея Скрехина, чиновник являлся свидетелем по уголовному делу в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и давал показания в октябре 2018 года. Однако, как заявил юрист, после соединения старого и нового дел они «фактически стали фигурантами одного дела».

12 августа 2019 года Мосгорсуд перевел под домашний арест до 16 ноября бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, обвиняемого в мошенничестве. Данное дело было возбуждено в апреле. По версии следствия, в преступное сообщество, помимо него, входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно.

Кроме того, Пирумов был основным фигурантом дела о хищениях более 100 млн рублей, украденных при реставрации объектов культуры. В рамках дела в 2017 году экс-замминистра осудили на 1,5 года колонии общего режима. С учетом срока нахождения в СИЗО это наказание было уже отбыто, поэтому бывшего замминистра освободили в зале суда. В конце января 2018 года Мосгорсуд ужесточил ему наказание до 3 лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. 7 августа Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова по «делу реставраторов».

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