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В Госдуме пообещали серьезные штрафы для Google и Facebook

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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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В Госдуме заявили о необходимости предусмотреть серьезные штрафы за вмешательство во внутренние дела страны для Google и Facebook. По мнению депутатов, компании предоставили площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василия Пискарева.

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По его словам, необходимо принимать меры, чтобы «такие откровенные нарушения закона преследовались штрафами». Пискарев заявил, что наказания должны составлять десятки миллионов, а может быть, и сотни миллионов рублей.

Политик указал на то, что необходимо проработать законодательную инициативу, для того чтобы «такого рода гиганты несли ответственность по нашему российскому законодательству».

По информации агентства, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела РФ пригласит на следующее заседание представителей компаний Google и Facebook, предоставивших, по мнению парламентариев, площадки для размещения призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве.

«Даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется, тем не менее хотелось бы поговорить с ними, почему это происходит, как нам реагировать на такие явные нарушения российского законодательства», — пояснил Пискарев.

Ранее сообщалось, что представителям издания Deutsche Welle направили второе официальное приглашение на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. По словам члена комиссии Адальби Шхагошева, СМИ грозит блокировка работы в РФ после публикации главного редактора русского офиса DW Инго Маннтойфеля «Россия теряет Северный Кавказ». В Deutsche Welle сообщили, что уже заявили парламентариям о невмешательстве во внутренние дела России.

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