Прямой эфир

В Госдуме назвали объективной позицию Google по Крыму

0
Фото: РИА Новости/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Андрей Козенко в беседе с «Известиями» подержал позицию компании Google, которая для российских пользователей Крым показывает как часть страны. В то же время для зарубежных пользователей Крым до сих пор отображается как спорная территория.

Широким жестом: как Хрущев распоряжался российской землей
Был ли Крым когда-либо украинским?

Накануне, 6 марта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.

«Могу только поприветствовать Google за их объективную позицию. Всё соответствует российскому законодательству. Если Крым — это Россия, то, как ты его ни назови, он Россией и останется. И неважно, что кто-то там до сих пор отказывается признавать очевидные вещи», — сказал депутат Козенко.

В конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса.

После этого Google признала, что государственная принадлежность Республики Крым иногда неправильно отображается у пользователей из России в сервисах интернет-компании. 5 марта компания объявила, что исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах
Песков понадеялся на верное отображение Крыма в Google

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017