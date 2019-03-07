В Госдуме назвали объективной позицию Google по Крыму

Депутат Госдумы Андрей Козенко в беседе с «Известиями» подержал позицию компании Google, которая для российских пользователей Крым показывает как часть страны. В то же время для зарубежных пользователей Крым до сих пор отображается как спорная территория.

Накануне, 6 марта, посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.

«Могу только поприветствовать Google за их объективную позицию. Всё соответствует российскому законодательству. Если Крым — это Россия, то, как ты его ни назови, он Россией и останется. И неважно, что кто-то там до сих пор отказывается признавать очевидные вещи», — сказал депутат Козенко.

В конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса.

После этого Google признала, что государственная принадлежность Республики Крым иногда неправильно отображается у пользователей из России в сервисах интернет-компании. 5 марта компания объявила, что исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.