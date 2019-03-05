Google исправила некорректное отображение Крыма на картах

Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — отметили там.

24 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса.

Несколькими днями позже Google признала, что государственная принадлежность Республики Крым иногда неправильно отображается у пользователей из России в сервисах интернет-компании.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.