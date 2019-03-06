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Песков понадеялся на верное отображение Крыма в Google

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремлю важно, как Крым обозначается на картах Google. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Крым — один из регионов Российской Федерации», — напомнил Песков. Несмотря на то, что Google — зарубежный сервис, российские власти, безусловно ожидают, что географическая принадлежность будет указываться верно, отметил он.

5 марта компания заявила, что исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности полуострова.

Ранее, в конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса.

Несколькими днями позже компания признала, что государственная принадлежность Республики Крым иногда неправильно отображается у российских пользователей в сервисах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказалось абсолютное большинство жителей. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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