Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах. Для российских пользователей полуостров показывается как часть страны, для зарубежных — как спорная территория.

«В официальном письме посол перечислил четкую позицию, согласно которой известная корпорация Google не должна участвовать в информационной войне, которую Россия ведет в мире», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Чалый также выразил надежду на то, что компания «исправит некорректное изображение» Крыма в Google Maps «в соответствии с международными нормами» и позицией США.

Это обращение уже прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, в Киеве просто не хотят быть реалистами.

«Google как солидная корпорация, что называется, идет в ногу со временем и поэтому не хочет обманывать пользователя в том, что касается современных границ России и Украины», — сказал он журналистам RT.

В конце января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности пригласить в нижнюю палату парламента представителя Google, после того как один из депутатов сообщил о неверном указании принадлежности Крыма на карте сервиса. После этого Google признала, что государственная принадлежность Республики Крым иногда неправильно отображается у пользователей из России в сервисах интернет-компании.

5 марта компания объявила, что исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.