Не видит проблемы: украинский депутат хочет отметить 8 Марта в Крыму

Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий намерен в ближайшее время посетить Крым. На полуострове он может оказаться уже 8 марта, рассказал «Известиям» парламентарий. Политик отметил, что он не единственный из депутатов Верховной рады, кто после 2014 года ездил в Крым. По его мнению, в этих действиях нет ничего противоречащего для настоящего патриота Украины. Тем не менее из-за своих убеждений он постоянно сталкивается с угрозами со стороны националистов.

Несмотря на постоянные призывы официального Киева к жителям страны отказаться от поездок в Крым, многие граждане Украины, включая действующих политиков, продолжают посещать полуостров. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий подчеркнул, что позиция правящих кругов не оказывает влияния на личную убежденность и принципиальные взгляды многих граждан.

— Я как ездил в Крым, так и буду ездить. Я считаю эту землю своей, поскольку у меня там живут близкие родственники и с этой территорией связана часть истории моей жизни, — заявил «Известиям» парламентарий. — В Крым планирую поехать в ближайшее время, может быть получится 8 марта или после выборов (президентские выборы пройдут 31 марта. – «Известия»). Я не вижу в этом проблемы.

Политик добавил, что лично знаком и с другими депутатами Верховной рады, которые пересекали крымскую границу после событий 2014 года.

— Имена говорить не буду, так как на Украине потом за политиками начинают гоняться по парламенту с вопросом, как вы могли посещать место, где татар якобы сажают в тюрьму и убивают. Хотя у меня много крымско-татарских друзей, и я никогда не видел ничего подобного. Увы, сейчас мы имеем дело с сильной пропагандой, — сказал Евгений Балицкий. — Из телевидения можно регулярно слышать оголтелую критику русского народа. Но почему-то это не считается разжиганием ненависти и у конкретных лиц никто не отбирает лицензию.

Несмотря на многочисленные угрозы со стороны радикалов, русскоязычное население на Украине продолжает бороться за свои языковые и культурные права. По словам Евгения Балицкого, он и впредь будет заниматься организацией памятных мероприятий на 9 Мая и защищать русский язык.

– Я праздную 9 Мая, потому что так воспитан. А защищаю и говорю на русском языке не потому, что на нем говорят россияне, а потому что это мой родной язык и часть моей культуры. Ведь русский язык не принадлежит Российской Федерации, он принадлежит русскому народу, — подытожил украинский парламентарий.

Согласно украинскому законодательству, официального запрета на посещения Крыма с украинской территории нет. Однако ограничения кулуарно уже обсуждались в Киеве, а Евгений Балицкий считает, что введение подобных мер со стороны Украины вполне реально.

В Киеве неоднократно советовали украинцам и иностранцам не посещать Крым «без необходимости». Кроме того, президент Петр Порошенко в прошлом году подписал закон, который подразумевает уголовную ответственность за «незаконное пересечение границ Украины». Наказание грозит тем, кто, по мнению украинских властей, приехал на полуостров или в Донбасс «с целью нанесения вреда интересам страны». К тому же, если человек попал в Крым, минуя украинскую территорию, ему будет грозить штраф или запрет на посещение страны на несколько лет.