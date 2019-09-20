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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

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Фото: скриншот видео
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Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония в пятницу, 20 сентября.

Издание «Тайга.Инфо» пишет, что речь идет о видео, опубликованном в Telegram-канале «Красноярск № 1». На кадрах можно разглядеть, как трое мужчин в камуфляже, похожем на форму сотрудников ФСИН, раздеваются под музыку, стоя на стульях. Им помогают три одетые женщины, одна из которых также в камуфляжной форме. Другие участники мероприятия снимают происходящее на телефон и поддерживают раздевающихся. Также на видео показан накрытый стол с едой и напитками.

По данным приславшего ролик подписчика канала, так сотрудники исправительного учреждения «празднуют День лесника».

«Дополнительно сообщаем, что корпоративное мероприятие проводилось не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе п. Тамтачет», — говорится в сообщении ГУ ФСИН по региону.

Согласно информации на сайте красноярского управления регулятора, колонией руководит Александр Трефилов. «Тайга.Инфо» уточняет, что он возглавляет колонию с июня 2019 года. Ранее он руководил красноярской ИК-24.

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