Сообразить на четверых: Рим инициирует сближение с форумами Москвы

В ближайшее время Италия предложит создать своеобразный Форум форумов — общую площадку для уже существующих форматов диалога гражданских сообществ четырех стран Европы с Россией. Об этом «Известиям» рассказал со-президент форума «Диалог гражданских обществ Италии и России» Эрнесто Ферленги. Речь при этом идет не о слиянии Петербургского, Трианонского и Сочинского диалогов с аналогичным форматом культурного взаимодействия Рима и Москвы, а о параллельной площадке для координации и выработки общих идей европейской «четвёрки» на отдельных треках сотрудничества с Россией. Эта идея в общих чертах перекликается с созданным нынешним летом Триалогом — концепцией взаимодействия Сочинского, Трианонского и Петербургского диалогов. И пополнение его рядов Италией можно только приветствовать, сказал «Известиям» генсек Трианонского диалога Александр Орлов.

Чем богаты

К настоящему времени Россия успела формализовать общение гражданских сообществ с четырьмя странами Европы. Первопроходцем можно считать «Петербургский диалог», созданный для развития культурных и общественных связей Москвы и Берлина еще в 2001 году по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шредера, бывшего в ту пору немецким канцлером. «Трианонский диалог» — аналогичный формат для взаимодействия гражданских сообществ России и Франции — появился в 2017 году. Наконец, в этом году свет увидел еще и «Сочинский диалог» между Россией и Австрией.

Между тем «Диалог гражданских обществ Италии и России» — пока он остается без географической привязки — был создан еще в далеком 2004 году по инициативе Владимира Путина и бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. Но последние пять лет этот канал неполитического взаимодействия Рима и Москвы оставался, по сути, замороженным. Причем длительная приостановка его деятельности никоим образом не была связана с режимом санкций Евросоюза против России.

Нынешним летом, в ходе визита Владимира Путина в Италию, диалог стран по линии гражданских обществ был перезапущен. И уже в ноябре-декабре на площадке дипмиссий руководство «Диалога» представит обширную программу взаимодействия.

Одним из её пунктов станет идея создания своеобразного Форума форумов — площадки, которая, по замыслу, должна объединить все четыре европейских диалога гражданских сообществ с Россией, рассказал «Известиям» новый сопредседатель форума с итальянской стороны Эрнесто Ферленги, также возглавляющий Ассоциацию итальянских промышленников в России Confindustria Russia.

— В бизнесе между европейскими странами всегда есть место прямой конкуренции, но в других случаях — будь то спортивные, молодежные, академические обмены — целесообразнее объединить усилия, чтобы не дублировать друг друга. У каждой из четырех стран — Австрии, Германии, Франции и Италии — есть много разных культурных проектов, которые не мешает систематизировать и синхронизировать, — сказал Эрнесто Ферленги.

При этом своё рациональное зерно есть и в объединении финансовых усилий: зачастую средства на различные культурные мероприятия изыскиваются по линии спонсоров, и чем больше их окажется, тем масштабнее могут быть совместные проекты.

Синергия, но не слияние

К слову, идея коллективных действий европейцев на российском гражданском направлении не нова. В июне в рамках Международного экономического форума в Северной столице прошла первая сессия «Триалог диалогов: Петербургский, Сочинский, Трианонский».

— Синергия диалогов может быть полезной и востребованной. Мы ни в коем случае не ставим своей целью слиться — у каждого диалога есть своя специфика, своя национальная программа, но у нас могут быть общие темы. В будущем году, например, такой общей темой может стать устойчивое развитие. Оно активно обсуждается сейчас и с австрийцами, и с немцами. И если к нам захотят присоединиться итальянцы, мы точно не будем против, — сказал «Известиям» генеральный секретарь Трианонского диалога Александр Орлов.

Один из представителей Сочинского диалога с австрийской стороны в беседе с «Известиями» признал: Вене мало что известно про существование итальянско-российского форума гражданских сообществ. Но в целом он позитивно оценил идею кооперации.

— Мы подождем сути инициативы о Форуме форумов. Но в целом любое сотрудничество всегда хорошо, — отметил он.

И напомнил, что в конце сентября в Красноярске пройдет вторая встреча Триалога, на которой представители трех форумов попытаются нащупать конкретные идеи, которые Вена, Париж, Берлин и, возможно, Рим смогут продвигать в России сообща.

Итальянская специфика

Диалог гражданских обществ Италии и России готовит и свои национальные предложения. В общей сложности в списке, который будет вскоре предъявлен российской и итальянской общественности, значится порядка 30 идей. Например, поездка в Италию российских писателей, чьи произведения были переведены на итальянский язык и уже успели завоевать признание местной публики, организация в России летнего лагеря для итальянских студентов, готовящихся поступить в российские ВУЗы или их стажировки в органах муниципального и регионального управления, отметил в разговоре с «Известиями» со-председатель форума «Диалог Россия – Италия» Владимир Дмитриев.

Кстати, одна из идей родилась из детства Эрнесто Ферленги. В самом начале 1980-х годов, будучи рядовым итальянским школьником, он побывал в СССР. И сейчас, по его словам, он мечтает организовать похожие ознакомительные поездки для российских школьников по Италии.

Спрос на это наверняка будет высоким. Сегодня русский язык занимает в Италии третье место по популярности после английского и французского. По мнению декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, на чьем факультете ежегодно обучается свыше 100 итальянских студентов, о росте интереса к России и учебе в стране свидетельствует и тот факт, что итальянцы оказались самой многочисленной группой среди всех иностранных студентов МГИМО в этом году. При этом число итальянцев, учащихся по программам двойного диплома в институте, растёт примерно на 50% в год, подытожил декан.