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Кефир с кишечной палочкой производили для брянской детской больницы

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Арбитражный суд Брянской области оштрафовал молокозавод «Дятьково-ГМЗ», в кефире которого были обнаружены бактерии кишечной палочки. Опасную продукцию поставляли в областную детскую больницу.

Это не первый случай нарушения технологии на предприятии. Ранее в сметане и молоке, которые завод отправлял в Унечскую школу-интернат, нашли такие же бактерии. Тогда штраф составил 350 тыс. рублей, напоминает интернет-газета «Брянские новости».

На этот раз суд обязал ООО «Дятьково-ГМЗ» выплатить 700 тыс. рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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