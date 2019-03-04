Дело возбудили по факту отравления детей в брянских детсадах

Уголовное дело возбуждено по факту отравления воспитанников нескольких детских садов в Брянске. Всем им стало плохо после того, как они выпили кефир.

Прокуратура установила, что в продукции ООО «Комол» присутствовали бактерии группы кишечной палочки. Производство, хранение, перевозка и сбыт молочной продукции пяти детским садам не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 20 детей — воспитанников детсадов «Жемчужинка», «Веснушки», «Сказочный», «Катюша» и «Буратино». Двое из них были госпитализированы.