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В Донбассе сбили украинский разведывательный беспилотник

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Силы противовоздушной обороны народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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«Вчера в районе населенного пункта Калиновка был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Призрак Т-2», который пытался вести воздушную разведку», — цитирует Филипоненко «Интерфакс».

Он отметил, что у ЛНР есть фото и видео, свидетельствующие о позициях минометных расчетов вооруженных формирований Украины, находящихся в готовности к ведению огня.

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17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который длится с 2014 года, согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно действует с 21 июля. В день вступления соответствующего документа в силу в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли из гранатомета пригород подконтрольного самопровозглашенной республике города Ясиноватая. С тех пор стороны конфликта периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), впоследствии переименованную в операцию объединенных сил (ООС).

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