В ЛНР заявили о двух сбитых за неделю украинских беспилотниках

Подразделения противовоздушной обороны народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшую неделю сбили два беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, 6 сентября был сбит беспилотный летательный аппарат типа Skywalker, который вел воздушную разведку в районе населенного пункта Тепличное, передает «Интерфакс».

«Материалы, снятые с беспилотного летательного аппарата, содержат фото и видео огневых позиций минометных расчетов, находящихся в готовности к ведению огня», — отметил Филипоненко.

Он добавил, что второй беспилотник типа «квадрокоптер» был сбит при попытке провести воздушную разведку около населенного пункта Сокольники.

7 сентября сообщалось, что украинские военные дважды за сутки обстреляли позиции народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Обстрелы населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Золотое-5 велись из автоматического станкового гранатомета и миномета.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), впоследствии переименованную в операцию объединенных сил (ООС).