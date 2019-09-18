Магазины «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» объединились

Торговые сети «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль» завершили сделку по слиянию. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление основателя сети магазинов «Красное & Белое» Сергея Студенникова.

«Все процедуры завершены», — рассказал он и добавил, что владение и управление розничным бизнесом продовольственных сетей будет осуществляться компанией «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед».

Новая корпорация станет одним из самых крупных ретейлеров рынка: Студенников пояснил, что ее ожидаемая выручка по итогам 2019 года оценивается в сумму около 800 млрд рублей без учета НДС.

О слиянии торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» в единую компанию их владельцы объявили в январе. Предполагается, что владелец «Красного & Белого» Сергей Студенников получит 49% совместного бизнеса.