Булки с жуками обнаружили в кемеровском супермаркете

Булки с жуками обнаружил покупатель в одном из супермаркетов Кемерово. Он поделился фотографией продукта в соцсетях.

«Булочка с сюрпризом из «Марии-ра» (сеть розничных магазинов. — Ред.)», — подписал снимок кемеровчанин.

На фото видно, как насекомое ползет по выпечке, запечатанной в полиэтиленовую упаковку, пишет издание «Сiбдепо».

В феврале сообщалось, что власти Ульяновска организовали проверку в гимназии № 33 после появления информации о том, что учащимся учебного заведения раздали вафли, в которых были обнаружены черви.