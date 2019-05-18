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Булки с жуками обнаружили в кемеровском супермаркете

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Фото: sibdepo.ru
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Булки с жуками обнаружил покупатель в одном из супермаркетов Кемерово. Он поделился фотографией продукта в соцсетях.

«Булочка с сюрпризом из «Марии-ра» (сеть розничных магазинов. — Ред.)», — подписал снимок кемеровчанин.

На фото видно, как насекомое ползет по выпечке, запечатанной в полиэтиленовую упаковку, пишет издание «Сiбдепо».

В феврале сообщалось, что власти Ульяновска организовали проверку в гимназии № 33 после появления информации о том, что учащимся учебного заведения раздали вафли, в которых были обнаружены черви.

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