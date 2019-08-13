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Торговая сеть «Лента» обратилась в полицию из-за шантажа и угроз отравить товары

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Торговая сеть «Лента» написала заявление в полицию из-за полученного видеообращения, в котором неизвестные требуют заплатить деньги под угрозой отравления продуктов в магазинах сети. Об этом в компании во вторник, 13 августа, сообщили «РИА Новости».

Там не уточнили, сколько денег требуют вымогатели, сославшись на то, что это служебная информация. В компании отметили, что полностью проверить товары в магазинах сети трудно, так как по всей России их насчитывается около 380.

Пр информации петербургского издания «Фонтанка», вымогатели требуют $500 тыс. в биткоинах.

«Лента» — первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1993 году. Управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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