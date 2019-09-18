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Фургал оценил ущерб Хабаровскому краю от паводков почти в 1 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Александр Янышев
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Из-за паводков Хабаровскому краю нанесен ущерб в 990 млн рублей. Такую сумму 18 сентября назвали в краевом правительстве, отметив, что она является предварительной.

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На сайте правительства указывается, что губернатор Сергей Фургал обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву «с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь», однако необходимая сумма не называется.

О текущей ситуации в регионе Фургал доложил президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводка.

«В своем докладе губернатор отметил, что на данный момент ситуация возле краевого центра стабилизируется. Уровень Амура у Хабаровска идет на спад и составляет менее 600 см. Однако ситуация в Комсомольске-на-Амуре по-прежнему напряженная. Там уровень воды сохраняется на отметке выше опасного явления более чем на 1,5 м», — сказано в сообщении краевого правительства.

В Комсомольске-на-Амуре продолжает работу межведомственная рабочая группа и оперативный штаб МЧС. Всего от паводков в Хабаровском крае пострадали 93 населенных пункта, 670 жилых домов. Подтопленными остаются 440 домов, в них проживают 742 человека.

Оценивать ущерб местные власти будут после схода воды. Оценочные комиссии уже сформированы, определена сумма выплат пострадавшим — до 50 тыс. рублей по частичной и до 100 тыс. рублей при полной утрате имущества. Всего на ликвидацию последствий стихии направлено 73 млн рублей.

Владимир Путин призвал не оставлять людей один на один с проблемами и оперативно оказать пострадавшим поддержку в жилищных вопросах с учетом наступающих холодов. По словам главы государства, ответственным за ликвидацию последствий паводка будет Минстрой.

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