Путин призвал не оставлять пострадавших от паводков один на один с проблемами

Президент России Владимир Путин, комментируя ликвидацию последствий паводков в Дальневосточном федеральном округе, заявил, что нельзя оставлять людей один на один с проблемами. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент: каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах», — отметил российский лидер.

Он также рассказал, что нередко пострадавшие от паводков сталкиваются с худшими чертами бюрократии — черствостью и формализмом. Глава государства призвал быстро и эффективно оказать поддержку жителям региона в жилищных вопросах с учетом наступающих холодов.

При этом Путин добавил, что пик паводка на Дальнем Востоке уже позади. По его словам, трагических последствий удалось избежать.

Ранее 17 сентября управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило, что уровень реки Амур в подтопленных районах снижается. В зоне паводка на сегодняшний день находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением 90 населенных пунктов. В 62 из них подтоплены 597 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Фиксируются переливы воды на 120 участках дорог.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Жертвами стихии стали 25 человек, 750 человек были госпитализированы. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.