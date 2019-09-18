В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

В организме большинства несовершеннолетних детей в Германии обнаружены микроскопические частицы 11 видов пластика. Об этом сообщил Der Spiegel.

Как отмечается, ученые на протяжении трех лет — с 2014 по 2017 года — изучали мочу около 2500 детей в возрасте от пары месяцев до 17 лет. И нашли в ней остатки пластификаторов — веществ, которые входят в состав современных пластмасс — и попадают в организм детей с деталями игрушек и питьевой водой.

5 сентября стало известно, что около 73 тыс. крошечных частиц пластика оказывается в желудочно-кишечном тракте человека ежегодно.

В августе Всемирная организация здравоохранения заявила, что содержащийся в питьевой воде микропластик, размер которого превышает 150 мкм, не причиняет вреда здоровью. При этом нано- и крайне малые частицы размером менее 150 мкм перемещаются по организму гораздо активнее крупных.