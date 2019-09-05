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Продажу органической продукции в пластиковых тарах предложили запретить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России могут ввести запрет на продажу органической продукции в пластиковых тарах. Сюда же будут относиться и емкости, которые созданы при помощи новейших технологий — наноматериалов и наночастиц.

Автором подобной инициативы стал Национальный органический союз. Так, по заявлению представителей ведомства, нынешний ГОСТ подразумевает хранение таких продуктов в экологически чистых материалах, а вот упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов запрещены.

Однако производители используют лазейку в законе и используют тары из наноматериалов и наночастиц.

Эксперты отмечают, что безвредность тар из наночастиц и наноматериалов до сих пор экспериментально не доказана, поэтому при их использовании существует потенциальный риск для человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Этого не нано: органику запретят продавать в пластиковой упаковке

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