ВОЗ не обнаружила вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что содержащийся в питьевой воде микропластик, размер которого превышает 150 мкм, не причиняет вреда здоровью людей. Информацию об этом распространила организация на своем сайте.

«Судя по ограниченной информации, имеющейся в нашем распоряжении, микропластик в питьевой воде не представляет опасности для здоровья в сегодняшних концентрациях», — говорится в сообщении.

При этом нано- и крайне малые частицы размером менее 150 мкм всасываются в организм человека и перемещаются по нему куда более активно, чем крупные.

В мае 2018 года ученые из Университета Эксетера и морской лаборатории Плимута (Великобритания) совместно со специалистами Greenpeace обследовали 102 морские черепахи, которые были выловлены в Атлантическом и Тихом океанах и Средиземном море, и нашли в их организмах синтетические частицы длиной менее 5 мм, в том числе микропластик.

В мае того же года специалисты сообщили, что анализ фотографий, сделанных аппаратами в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, говорит о наличии пластикового мусора на глубине 6 тыс. м.