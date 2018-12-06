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Ученые обнаружили микропластик в кишечниках морских черепах

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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck
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Ученые из Университета Эксетера и морской лаборатории Плимута (Великобритания) совместно со специалистами Greenpeace обследовали 102 морские черепахи, которые были выловлены в Атлантическом и Тихом океанах и Средиземном море.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Global Change Biology, в организмах всех черепах были найдены синтетические частицы длиной менее 5 мм, в том числе микропластик.

Как уточняют специалисты, наиболее распространенным «мусором» в кишечнике морских животных стали волокна одежды, частицы автомобильных шин, фильтров сигарет, канатов и рыболовных сетей.

«Влияние этих частиц на черепах пока точно не определено — их небольшие размеры позволяют им проходить через кишечник, не блокируя его, как часто бывает с более крупными пластиковыми фрагментами», — рассказала ведущий автор статьи Эмили Дункан.

Она отметила, что всего в черепахах было обнаружено свыше 800 синтетических частиц.

«Наше исследование дает больше доказательств того, что все мы должны уменьшать количество пластиковых отходов, выделяемых в Мировой океан, и сохранять чистые, здоровые и продуктивные воды для будущих поколений», —заключила доктор Пенелопа Линдек.

В сентябре голландская компания Ocean Cleanup запустила систему сбора пластикового мусора в океане. Разработка под названием System 001 представляет собой плавающий барьер длиной около 600 м U-образной формы, который уходит под воду на 2,7 м.

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