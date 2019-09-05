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Ученые оценили объем съедаемого людьми микропластика

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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer/imageBROKER.com
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Около 73 тыс. крошечных частиц пластика оказывается в желудочно-кишечном тракте человека ежегодно. Об этом рассказала газета Daily Mail со ссылкой на исследования международной группы ученых.

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Выяснилось, что в фекалиях человека содержится около 20 частиц микропластика на 10 грамм веса. Образцы стула собирались со всего мира.

«Суточный объем стула у среднестатистического взрослого человека составляет около 100 г, то есть это дает 200 частиц пластика. В течение года эта цифра составит около 73 тыс. частиц», — сообщил доктор Филипп Швабл из Венского медицинского университета.

Отмечается, что в образцах стула наиболее распространенными были полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ), которые встречаются в упаковке пищевых продуктов и напитков.

Часть пластика в организм человека попадает с пищей, например, с морепродуктами — рыбой, ракообразными.

Есть мнение, что микропластик может накапливать токсичные химические вещества, и самые мелкие частицы могут попасть в кровоток.

В августе Всемирная организация здравоохранения заявила, что содержащийся в питьевой воде микропластик, размер которого превышает 150 мкм, не причиняет вреда здоровью людей. При этом нано- и крайне малые частицы размером менее 150 мкм всасываются в организм и перемещаются по нему куда более активно, чем крупные.

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