Балерина Касаткина рассказала о танцовщицах на пенсии и будущем Волочковой

Хореограф и танцовщица Наталия Касаткина рассказала о балеринах на пенсии и будущей славе Анастасии Волочковой, с которой, по ее мнению, будет ассоциироваться русский балет. Интервью у балерины корреспондент «Известий» взял после премьеры в Большом театре восстановленной версии спектакля «Сотворение мира».

Среди прочего балерина рассказала о своем отношении к повышению пенсионного возраста.

«Не думаю, что в балете кто-нибудь будет расстроен, если придется просидеть лишние годы в театре, — наоборот», — сказала Касаткина, добавив, что генеральному директору Большого Владимиру Урину будет тогда очень трудно отделаться от «балласта».

Кроме того, говоря о признании, она сравнила Анастасию Волочкову с Рудольфом Нуриевым, отметив, что современный балет будут ассоциировать с Волочковой.

«Правда, со временем Настя подстроилась под законы шоу-бизнеса и всё чаще эпатирует», — заметила Касаткина.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Директору Большого будет трудно отделаться от «балласта»