«Ингосстрах» стал генеральным спонсором Большого театра

Страховая компания «Ингосстрах» и Большой театр подписали договор о сотрудничестве в новом 244-м сезоне. Стороны намерены вместе реализовать несколько проектов по развитию театрального искусства в стране.

Подписи под соглашением поставили глава «Ингосстраха» Михаил Волков и гендиректор Большого Владимир Урин. Согласно договору компания получила статус генерального спонсора театра.

«Стать спонсором и партнером какого-то другого института или события достаточно просто. Стать спонсором Большого — это целая история. По сути, мы добивались этого права и уверены, что наш вклад будет не только денежным. Мы хотим внести свой вклад в развитие театрального искусства в России», — отметил Волков.

Урин подчеркнул, что Большой сотрудничает с «Ингосстрахом» уже многие годы. «Я безмерно рад, что наш давний партнер принял это важное решение. Это значит, что наши отношения выходят на новый уровень. В гораздо большем объеме будет поддержана не только текущая работа театра, но и планируется реализовать совершенно новые проекты. Для Большого такая поддержка чрезвычайно важна», — сказал он.

В рамках соглашения планируются выступления ведущих артистов Большого театра в региональных театрах. «Ингосстрах» уже многое делал для развития российской культуры, например, совместно с Третьяковской галереей. Мы все прекрасно понимаем, что наша страна достаточно москвоцентрична. Москвичам и гостям столицы доступно то, что не всегда доступно людям в других городах», — объяснил идею глава «Ингосстраха».

Урин добавил, что форматы проекта могут быть разными. «К примеру, наши звездные солисты оперы и балета выступят в спектаклях, которые уже поставлены в региональных театрах. Это не обязательно именно гастроли. Либо мы можем организовать выставки нашего музея с замечательными экспонатами. Возможностей чрезвычайно много, и в самое ближайшее время будем обсуждать», — рассказал гендиректор театра.

Кроме того, «Ингосстрах» поддержит проект «Большой — детям», который познакомит юных зрителей с театром, его историей и культурным наследием. Организаторы проекта будут стремиться привить школьникам любовь к опере и балету.

Еще одно предложение «Ингосстраха» — учреждение специальной премии, которая будет вручаться сотрудникам Большого за выдающийся вклад в деятельность театра.