Театр имени Чехова создаст свой медийный центр

Московский художественный театр имени А.П. Чехова планирует создать собственный медийный центр. Об этом 2 сентября рассказал художественный руководитель и директор театра Сергей Женовач на сборе трупы.

Мы придумали сделать медийный центр, чтобы то, что происходит в театре, везде выносилось. Во-первых, это будет рассказ о жизни театра, мы будем налаживать социальные сети, чтобы они были более современные, гибкие», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

По словам назначенного на пост заместителя художественного руководителя театра Вадима Верника, который будет заниматься созданием и развитием медийного центра, благодаря этому проекту люди смогут больше узнавать о внутренней жизни театра, а также встречаться с актерами. Он добавил, что планируется проводить на Новой сцене «Мхатовские пятницы», а также поэтические и музыкальные вечера, в которых актеры театра будут представать в самых неожиданных качествах. Запуск одного из направлений намечен уже на конец ноября 2019 года.

Как отмечает «Москва 24», комментируя свое назначение на пост заместителя художественного руководителя театра имени А.П. Чехова, Вадим Верник отметил, что для него оно является «большой неожиданностью и огромным счастьем». В 2007 году он стал лауреатом премии «Театрал», в 2013 году удостоился награды «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в культуру страны.

С 1 сентября в России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками театральных билетов. Теперь в целях борьбы со спекулянтами организации могут делать билеты именными и пускать на мероприятие при предъявлении документов.