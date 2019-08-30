Закон о борьбе с перекупщиками сделает театр доступнее

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что принятие закона о борьбе с перекупщиками театральных билетов облегчит процесс их покупки и сделает искусство более доступным. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает ТАСС.

«По новому законопроекту предлагается целый ряд мер, связанных с возвратом билетов, темой закупки, стоимости билетов, которые должны позволить сделать искусство более доступным для людей, которые ограничивают спекуляцию билетами, которые делают легче сам факт покупки билетов», — пояснил Мединский. Он уточнил, что закон будет принят «в более мягком виде, чем предлагался» и понадеялся, что билеты на самые лучшие спектакли станут дешевле.

Глава Минкультуры заявил, что из-за театральных спекулянтов теряются колоссальные средства — по его словам, максимальная стоимость билета на премьерный спектакль «Щелкунчика» в Большом театре должна составлять 7–8 тыс. рублей, в то время как у перекупщиков она достигала 150 тыс. рублей.

Мединский рассказал, что перекупщики часто приобретают больше билетов, чем могут сдать, из-за этого билеты на востребованные спектакли отсутствуют, а места в залах пустуют.

Закон о борьбе с перекупщиками Совет Федерации одобрил в июле, он запрещает продажу билетов в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по стоимости, превышающей указанную на билете.

22 августа москвичам предложили обменять мусор на билеты в театр и другие культурные мероприятия — эта акция стартует 31 августа и продлится до 24 сентября.