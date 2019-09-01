А мы пойдем на юг: театральный марафон добрался до Астрахани

Всероссийский театральный марафон, стартовавший прошлой зимой в самом восточном уголке России — Владивостоке — идет по стране от одного региона к другому. В преддверии нового сезона символ Года театра добрался до Южного федерального округа. Астраханская область, принявшая эстафету, отпраздновала это событие с участием тяжелой артиллерии — в прямом и переносном смысле: в постановке оперы Глинки «Руслан и Людмила» под открытым небом на сцену выезжал танк, площадь украшал огромный бутафорский торт, а среди гостей были премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер, глава оргкомитета Года театра Ольга Голодец.

Креативный подход

Для Ольги Голодец это уже далеко не первое мероприятие марафона, на котором она присутствовала лично. В разговоре с «Известиями» вице-премьер призналась, что именно благодаря этому проекту увидела, насколько разнообразна русская театральная культура.

— Мы часто говорим: «Россия — страна великой культуры». Но когда ты проезжаешь по каждому региону с театральным марафоном и воочию видишь всё это многообразие, то поражаешься, какое глубокое содержание скрывается за этим штампом, — поделилась Ольга Голодец. — Например, я не ожидала, что в кукольных театрах могут быть настолько яркие, интересные постановки. Много потрясающей хореографии, причем как современной, так и классической. А сколько различных прочтений классической литературы и драматургии! Это говорит о том, что у наших художников просто неиссякаемая фантазия и креативный подход. Причем всё это базируется на традициях и крепкой актерской школе.

Еще до основного празднования в течение всего дня в астраханских театрах проводили творческие встречи именитые деятели культуры из Москвы и Санкт-Петербурга. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе провел мастер-класс для местных артистов. А ректор ГИТИСа Григорий Заславский встретился с театроведами и критиками. Последние среди прочего особое внимание уделили вопросам цензуры.

— Вы не знаете, что такое настоящая цензура: в России ее сегодня нет, а в США и Канаде она существует, — заметил Григорий Заславский.

И привел в качестве примера канадскую постановку Роберта Лепажа, в которой было шесть чернокожих персонажей, двух из которых играли белые актеры. Местная общественность, узнав про это, вышла на демонстрацию, и спектакль закрыли. Та же участь постигла и другой спектакль режиссера, посвященный канадским индейцам, поскольку зрители не увидели там ни одного настоящего индейца.

В разговоре с «Известиями» Григорий Заславский выделил две основные проблемы региональной театральной журналистики.

— Первая проблема — в том, что нет узконаправленных авторов. Сегодня журналист едет в поля писать о том, что где-то провалилась крыша у коровника, а завтра освещает премьеру оперы, — отметил он. — Вторая беда — отсутствие независимости: о спектаклях часто пишут люди, которые работают в одном из театров и, соответственно, расхваливают постановки своего коллектива и ругают работы конкурирующих заведений.

Театр и государство

Вечером, когда солнце уже клонилось к закату, в Кремль на открытие фестиваля прибыли гости — Ольга Голодец вместе с народными артистами Сергеем Безруковым, Сергеем Гармашем и Евгением Князевым. В беседе с «Известиями» Сергей Безруков отметил, что театральный марафон — настоящий праздник для зрителей и актеров из разных регионов, которые наконец-то смогли встретиться. Он подчеркнул, что государству необходимо уделять внимание театру не только в праздничный год.

— Популяризация театрального искусства во многом зависит именно от государственной политики. Безусловно, нужно особо поддерживать дотациями детские театры, потому что у них минимальная цена на билеты, — сказал Сергей Безруков. — Я бы вообще сделал детские театры бесплатными для маленьких зрителей. Ну и, естественно, контент должен соответствовать интересам детей, потому что сейчас главный конкурент — интернет. Во многом от того, как состоится первое знакомство ребенка с театром, зависит, будет ли ходить человек на спектакли во взрослой жизни.

Неожиданностью стало появление на церемонии открытия премьер-министра Дмитрия Медведева. Именно он передал символ театра от Центрального федерального округа Южному. После чего грянула опера. С медведями и национальными костюмами, с большим тортом, установленным на стене Кремля, свадебными лимузинами и танком.

Площадное искусство

Постановка в Астраханском кремле стала совместной работой худрука Московского детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгия Исаакяна и худрука Астраханского театра оперы и балета Валерия Воронина. В качестве исполнителей были задействованы местные артисты и приглашенные солисты из Мариинки.

Говоря об особенностях работы на открытом пространстве, режиссер Георгий Исаакян отметил, что здесь требуется совершенно иной подход, нежели в стенах театра.

— Здесь ты целиком в руках природы и архитектуры, они вмешиваются, корректируют, диктуют свою стилистику. Но в каком-то смысле такой театр более правдив, потому что изначально само это искусство возникло на площади. Мировая тенденция возвращения театральных действий под открытое небо — дорога к истокам, — рассказал режиссер «Известиям».

К счастью, в отличие от столицы, где театральный марафон накрыла непогода, на юге небеса оказались более благосклонны и к публике, и к артистам.