«Я хочу изучить Петербург»

Баскетбольный «Зенит» серьезно укрепился к новому сезону — петербургский клуб, созданный в 2014 году, дебютирует в Евролиге. В межсезонье сине-бело-голубые приобрели 11 новичков, одним из которых стал знаменитый центровой Густаво Айон. Последние пять лет мексиканец провел в мадридском «Реале», с которым дважды выигрывал Евролигу и попадал во вторую символическую пятерку турнира. Несмотря на довольно солидный возраст, 34-летний Айон, имеющий огромный опыт и авторитет, всё еще крайне полезен на обеих половинах площадки. В Евролиге-2018/19 звездный ветеран набирал в среднем за матч 8,3 очка, 6 подборов и 2,9 передачи, в чемпионате Испании — 7,6 очка, 6,6 подбора и 2,3 передачи.

В своем первом интервью после перехода в «Зенит» баскетболист рассказал «Известиям» о причинах ухода из «Реала», шансах своего нового клуба пробиться в плей-офф Евролиги, знакомстве с Жоаном Пласой и карьере в NBA.

— Поделитесь первыми впечатлениями от переезда в в Россию?

— Я много раз бывал в Москве, когда мы играли с ЦСКА, но всё, что я видел, — отели и арены, где проводились матчи. Сейчас же я живу в Санкт-Петербурге, и это удивительный по красоте город. Впечатлен его архитектурой и очень хочу получше изучить Петербург и страну в целом. Понимаю, насколько у России огромная территория, сколько красивых пейзажей мне предстоит увидеть. Я уже успел почувствовать, что российский народ очень верит в своего президента и всячески его поддерживает.

— Уже успели попробовать русскую кухню?

— Пока мне не удалось этого сделать. Во всех ресторанах, которые я посетил, была международная кухня. Но в ближайшее время я точно это сделаю. Попрошу рекомендаций у своих партнеров по команде и обязательно попробую ваши традиционные блюда.

— А пробовали когда-нибудь водку?

— Водку никогда не пробовал. Я вообще не пью алкоголь в течение сезона. То же самое касается и предсезонных сборов.

— Ваш переход в «Зенит» стал большой неожиданностью для многих экспертов. Могли бы объяснить свой выбор в пользу достаточно молодого клуба?

— Я знал практически всех тренеров «Зенита» и понимал, что это специалисты экстра-класса. Также я понимал возможности своих будущих партнеров, учитывая, что большинство из них выступали в чемпионате Испании. Поэтому для меня «Зенит» не был какой-то загадочной организацией. Считаю, что мы способны на многое в этом сезоне.

К тому же это новый виток в развитии моей карьеры. Совершенно новый чемпионат, страна. Это будет отличным опытом. Моя семья позитивно отнеслась к этому выбору, поэтому мне остается только сосредоточиться на баскетболе. «В «Реале» я достиг максимума, теперь надо выиграть титулы с «Зенитом».

— По нашим данным, вы еще зимой отказали в продлении контракта «Реалу» и очень хотели вернуться в NBA. Так ли это?

— Да, всё верно, я хотел вернуться в NBA. В частности, это географически сблизило бы меня с моей семьей, моим маленьким сыном, которого я не так часто вижу в последнее время (они живут в Мексике. — «Известия»). В «Реале» знали о моем решении. И как только я сказал им, что буду уходить летом, мне сразу начали искать замену. «Королевский клуб» никогда не будет ждать, изменит ли игрок свое решение по окончании сезона. Это их работа, и я прекрасно их понимаю.

Получить же контракт в NBA у меня не получилось. Я стал свободным агентом и хочу поблагодарить «Зенит», что в период, когда все команды Евролиги уже были практически укомплектованы, они заинтересовались моей персоной и сделали предложение. Надеюсь, что оправдаю доверие руководства клуба.

— Ваш партнер по команде Уилл Томас сказал, что «Зенит» будет бороться за место в плей-офф Евролиги. Вы как человек много лет выступающий в Евролиге может сказать — реально это или нет?

— Конечно, реально. Мы способны достичь высоких результатов, в том числе и в Евролиге. У нас очень хороший подбор опытных игроков, хорошо укомплектованный тренерский штаб. В конце концов всё решают труд и упорство. Мы займем то место, на которое наработаем кровью и потом. Понимаю, что нам предстоит сложный сезон, но я верю в этот коллектив.

— Лучший результат в истории «Зенита» — третье место в Единой лиге. Есть желание принести клубу первый трофей?

— «Зенит» — молодой клуб, тем не менее всё возможно. Для этого игроки должны показывать организованный, командный баскетбол и должен быть определенный уровень организации вне корта. Результат всегда складывается из двух этих компонентов.

То, что сейчас происходит в «Зените», как руководство работает над тем, чтобы мы ни в чем не нуждались, заставляет меня верить в лучшее. В том числе в плане трофеев.

— При этом ваши основные конкуренты — «Химки» и ЦСКА — провели очень мощное усиление этим летом…

— Да, я следил за тем, кого они подписывали. Соглашусь, это очень хорошие игроки, но не будем забывать о том, что и у нас тоже собрался боевой ростер, многие баскетболисты «Зенита» имеют богатый опыт выступления в Евролиге. Теперь нам нужно вырабатывать менталитет победителя. Сделать так, чтобы «Зенит» настраивался на победу в каждом матче. При этом надо понимать и свои слабые стороны, пытаясь их максимально компенсировать постоянно работой на тренировках.

— До перехода в «Зенит» вы были лично знакомы с его наставником Жоаном Пласой?

— Мы познакомились, когда он тренировал «Уникаху» и достигал с ними больших успехов (выиграл с клубом Еврокубок. — «Известия»). Я играл за «Реал», и после какого-то матча мы познакомились. Не скажу, что мы большие друзья, но у нас много общих знакомых. И все отзывы о нем были исключительно позитивными. Поэтому я был подготовлен к встрече с Жоаном и очень хотел поработать под его руководством.

— А с кем-то из игроков петербургского клуба были знакомы лично?

— Персонально никого не знал. Но, повторюсь, я прекрасно понимал возможности Тима Абромайтиса, Колтона Айверсона, Уилла Томаса, Эндрю Альбиси. Видел в деле Алекса Ренфро, Матеуша Понитку. Последний провел очень хороший чемпионат мира в Китае. Ждем, что он вернется в клуб в отличной форме.

— Вы дважды выиграли Евролигу в составе «Реала». Какая победа была более эмоциональной?

— Не стал бы их сравнивать. Обе победы — в 2015 и 2018 годах — я запомню на всю жизнь. Это определенные вехи моей карьеры. Те дни принесли много положительных эмоций и счастья. Вспоминаю «Финалы четырех» в Мадриде и Белграде с улыбкой.

— Кто был вашим лучшим другом в «Реале»?

— Из игроков ближе всего я общался с Фелипе Рейесом, Серхио Юлем, Факундо Кампаццо и Джеффри Тэйлором. Но в «Реале» я встречал много прекрасных людей, которые не на виду у прессы. Это административный персонал, массажисты, тренеры по индивидуальной работе. Благодаря им я становится лучше и лучше, и смело могу назвать их своими близкими друзьями.

— Вы отыграли три сезона в NBA, выступая за «Новый Орлеан» (2011/12), «Орландо» (2012/13), «Милуоки» (2013) и «Атланту» (2013/14). Это большое разочарование, что вам не удалось закрепиться в Лиге, или хороший опыт, который помог раскрыться в Европе?

— Во-первых, это была мечта, которую я пытался реализовать всю жизнь, и она сбылась. Когда я говорю о том времени, помню, что был счастлив, наслаждался каждым днем в NBA. Понятно, что там у меня были различные периоды, что-то получалось, что-то нет. Но я был молод и получил великолепный опыт. Поэтому в целом я доволен тем этапом карьеры.

— Ваш контракт с «Зенитом» рассчитан на год. Есть желание предпринять еще одну попытку вернуться в NBA?

— Посмотрим. Для начала мне надо провести хороший сезон.

— Как развивается баскетбол в Мексике? Вы завершили карьеру в сборной?

— Баскетбол в Мексике развивается стремительными темпами, это один из самых популярных видов спорта. Что касается сборной — я никогда не бросал национальную команду и заинтересован в том, чтобы выступить на международных турнирах в 2020 году.